Bayern Munich, la saison de tous les records

2020 est un grand cru dans l'histoire du Bayern Munich. Champion d'Allemagne pour la 30eme fois de son histoire, vainqueur de la Coupe d'Allemagne pour la 20eme fois et à la quête d'une sixième Ligue des Champions, le club bavarois peut réaliser un incroyable triplé. Toutes compétitions confondues, il reste sur 20 succès consécutifs. Jamais un club d'Outre-Rhin n'avait fait aussi bien. Mais plus que le palmarès, c'est le jeu mis en place par Hans-Dieter Flick qui impressionne. Sous ses ordres, les Munichois ont changé de dimension, faisant tomber plusieurs records historique au passage.

Le Bayern a terminé à un petit but d'une performance historique

Dans le football allemand, on se souviendra de 2020 comme l'année où le Bayern a remporté un huitième titre consécutif. Personne n'avait réalisé cet exploit auparavant. Pour y parvenir, Robert Lewandowski s'est employé. Si le record de 40 buts en une saison de Gerd Müller tient toujours, le Polonais a fait trembler les filets à 34 reprises pour devenir l'étranger qui a le plus marqué sur une saison de Bundesliga. Dans son sillage, c'est toute l'attaque du Rekordmeister qui a failli rentrer dans l'histoire. Avec 100 buts, le Bayern 2019-2020 a terminé juste derrière les 101 réalisations du Bayern 1971-1972 et manque l'occasion de devenir la meilleure attaque sur une saison de Bundesliga. Les Bavarois peuvent quand même se satisfaire de quelques performances historiques sur les matchs à l'extérieur. Les hommes d'Hans-Dieter Flick se sont particulièrement bien exportés, battant le record du nombre de victoires consécutives à l'extérieur (11) et de buts marqués loin de leurs bases (47).

Une victoire sur Barcelone qui est rentrée dans l'histoire

Mais il n'y a pas qu'en Bundesliga que les champions d'Allemagne ont battu des records. En Ligue des Champions cette saison, les Munichois ont profité du quart de finale contre Barcelone pour faire tomber certaines barrières dont celle du plus grand nombre de buts marqués sur un match à élimination directe : 8. Faire trembler les filets adverses à quatre reprises dans le premier quart d'heure a aussi été une première. Un peu plus tôt dans la saison, avec 24 buts durant la phase de poules, ils ont terminé deuxième meilleure attaque du premier tour, juste derrière le PSG de 2017-2018.

Le Bayern Munich et Robert Lewandowski peuvent faire encore mieux

Ce Bayern Munich est déjà dans l'histoire du football européen mais il peut faire encore mieux. Le club allemand court après un 30eme match consécutif sans défaite toutes compétitions confondues. En cas de victoire en finale, il serait le premier dans l'histoire à terminer la saison de Ligue des Champions en remportant tous ses matchs. Pour y parvenir, il faudra marquer et potentiellement égaler deux records : celui du plus grand nombre de buts marqués par une équipe et par un joueur sur une saison de Ligue des Champions. Le Bayern n'est qu'à trois unités de la marque de référence du FC Barcelone (45) et Robert Lewandowski à deux longueurs de la performance historique de Cristiano Ronaldo (17). La preuve que 2020 est vraiment un cru à part dans l'histoire du football munichois