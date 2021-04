Bayern Munich : Kimmich confiant avant le retour face au PSG

A la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions qui opposera ce mardi 13 avril (21h) son club du Bayern Munich au Paris Saint-Germain, Joshua Kimmich ne doute pas. Malgré la défaite à domicile des Bavarois mercredi dernier lors de la première manche (2-3), le milieu de terrain ne doute pas une seconde que son équipe l'emportera, et ce pour une raison simple : elle est supérieure au PSG.



Sur le site officiel du Bayern, l'Allemand de 26 ans s'est montré très clair : "Comme nous sommes la meilleure équipe, je pense que nous allons nous qualifier." Et si Munich a perdu à l'aller, c'est tout simplement un contresens selon lui : "Lors du match précédent, nous étions les meilleurs mais malheureusement, le résultat n'a pas reflété notre performance."

« renverser la situation »

Et Joshua Kimmich de remettre une pièce dans la machine : "Je suis convaincu que nous pouvons renverser la situation dans ce deuxième match." En manque de réalisme lors du quart de finale aller, le Bayern Munich tentera donc cette fois de se montrer plus efficace et chirurgical. Quoi qu'il en soit, les Parisiens ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. Le combat s'annonce une fois encore acharné et passionnant.