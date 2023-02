Bayern Munich : Julian Nagelsmann a préparé différents plans pour Kylian Mbappé

L'attente autour de la présence ou non de Kylian Mbappé pour le match contre le Nayern Munich continue de se faire pressente. L'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, était en conférence de presse ce lundi, et a affirmé qu'il pensait que Kylian Mbappé sera titulaire mardi soir pour le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a aussi expliqué qu'il détenait différents plans pour se charger de l'attaquant français selon le nombre de minutes qu'il jouerait.

"Je n'étais pas sûr qu'il jouerait, j'ai essayé de le dire. Je dois préparer mon équipe comme s'il était là. Si on se préparait en pensant qu'il ne serait pas là, il y aurait des questions sur moi. Je ne savais pas s'il jouerait mais je devais m'y préparer. Je pense qu'il va commencer mais il faut aussi se préparer à ce qu'il rentre vers la 60e quand on sera un peu fatigué. On s'est préparés pour différents scénarios avec oui sans lui. On veut produire un bon football sur le terrain."

En tout cas, de ce côté là, le Paris-Saint-Germain semble être rentré dans la tête de l'entraîneur bavarois, bien qu'il parait se tenir prêt à différents scénarios. Réponse demain dès 21h00.