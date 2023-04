Bayern Munich : Joshua Kimmich très touché après la claque reçue face à Manchester City

Joshua Kimmich et le Bayern Munich vont avoir du mal à se remettre de cette claque. Ainsi, le club bavarois a été giflé par Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Sur la pelouse des Skyblues, les hommes de Thomas Tuchel ont perdu leur rencontre 3 buts à 0 et ils devront faire fort le 19 avril prochain en vue de remonter ce handicap de trois buts à l'Allianz Arena. Joshua Kimmich, le milieu de terrain des Bavarois, était complètement abasourdi après la défaite de son équipe et il l'a fait savoir. Pour rappel, le Bayern n'avait perdu aucun match en C1 jusque là cette saison et n'avait encaissé que deux buts au total.

Kimmich sonné

"Brutal. Les 60 premières minutes en particulier ont été très bonnes. Nous prenons un tir comme nous l'avons fait contre Fribourg dimanche. Nous n’aurions pas dû prendre du retard comme ça d’autant que nous avions eu une énorme occasion peu de temps avant par Jamal (Musiala, ndlr). Après le 0-2, nous sommes devenus un peu plus enclins à faire des erreurs. Nous avons concédé quelques occasions sur des erreurs, ce qui ne nous arrivait pas avant. Le résultat est amer", a confié le capitaine du Bayern, qui n'avait pas trop les mots pour parler de cette défaite très délicate. Cependant, Kimmich veut y croire en vue d'un exploit au retour et l'a bien fait savoir.

"Nous avons clairement vu qu'il est possible de revenir. Cela semble étrange maintenant alors que nous sommes menés 3-0, mais c’est également possible pour nous de gagner contre City. J'ai confiance dans l'équipe pour que nous puissions obtenir quelque chose au match retour." Il n'y a plus qu'à désormais...