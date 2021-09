Kingsley Coman a subi au début de ce mois une opération bénigne au cœur. Le Français ne devait manquer qu’une poignée de matchs de son équipe bavaroise, mais le voilà déjà à trois rencontres ratées. Et, mercredi lors du match des champions d’Allemagne contre le Dynamo Kiev en Ligue des Champions (2eme journée), il sera encore absent. Y a-t-il eu des complications durant sa phase de rémission ? Son souci de santé serait-il plus inquiétant qu’on le pensait ? Des questions qui ont été posées à Julian Nagelsmann en conférence de presse ce mardi. Et, ce dernier s’est montré relativement rassurant au sujet de l’international tricolore.

Coman indisponible encore trois semaines ?

"King va bien, mais (sa présence) ce n'est pas encore une option pour demain, a commencé par déclarer l’entraineur munichois. Nous avons décidé avant même l'opération qu'il doit s'entraîner jusqu'à deux semaines avant de pouvoir reprendre. Il a fait bonne impression à l'entraînement. Nous voulons l'amener à 100 %, il pourrait être de retour contre Francfort (dimanche). Mais nous en reparlerons dans les prochains jours. Peut-être vaudrait-il mieux le reposer jusqu’à l’issue de la trêve internationale. » A la lecture de ses propos, Didier Deschamps va donc très certainement composer sans l’ancien Parisien durant le rassemblement du mois d’octobre.