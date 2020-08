Robert Lewandowski sort d’une très belle saison avec le Bayern. Peut-être même la meilleure de sa carrière, avec un total de 51 buts marqués en 43 matches joués. Une statistique hallucinante et qui faisait de lui le principal favori pour le titre du Ballon d’Or, avant que cette récompense ne soit annulée pour l’année 2020 à cause de la crise sanitaire. A 31 ans, le Polonais semble avoir atteint l’âge de la maturité, et beaucoup en Allemagne le considèrent aujourd’hui comme le meilleur footballeur en activité. C’est le cas notamment de Lothar Matthaus.

Matthaus ne voit personne au-dessus de Lewandowski

L’ex-capitaine de la Mannschaft, qui fut couronné Ballon d’Or en 1990, pense que « Lewa » a atteint un niveau de performances impressionnant, et que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo n’ont affiché durant l’année en cours. « Il n’y a pas grand-chose à dire sur Lewandowski, si ce n’est qu’il montre des performances fantastiques, a-t-il déclaré dans un entretien à Abendzeitung. Pour moi, il n'est pas seulement le meilleur attaquant du monde en ce moment, mais est aussi le meilleur tout court ». Une opinion personnelle de la part de l’ex-légende bavaroise, mais qui se défend.

Lewandowski a beau être sur un nuage en ce moment, il lui manque quand même quelque chose. Contrairement à bon nombre de ses coéquipiers en club, il n’a pas encore eu la chance de soulever la Ligue des Champions. Serait-ce pour cette année ? Matthaus se veut optimiste dans cette optique, mais appelle les Munichois à rester concentré sur leur football : « La motivation et l’ambition sont automatiquement au rendez-vous pour chaque joueur dans cette phase de la Ligue des champions. Il ne faut pas se mettre trop de pression, il faut aborder la mission avec sérénité et facilité. Et c'est ce qui distingue les garçons. »