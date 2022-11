Eric Maxim Choupo-Moting n'en finit plus de marquer. Titulaire avec le Bayern Munich ce soir face à l’Inter Milan (2-0) pour une rencontre dépourvue d'enjeu sportif, l'attaquant international camerounais n'en a pas pour autant pris les choses à la légère. L'ancien du PSG a doublé la mise d'un missile dans la lucarne de son compatriote André Onana (72e), quelques secondes avant son remplacement par Mathys Tel. Acclamé par l'Allianz Arena, l'international camerounais avait de quoi pavoiser, lui qui a inscrit son septième but en six matchs.

Choupo-Moting : « Je sens la confiance de l'équipe »

« La Ligue des Champions est une grande compétition. Nous voulons gagner tous les matchs et nous savions que ce serait spécial d'avoir six victoires dans le groupe. C'est pourquoi nous voulions montrer que nous avons la qualité pour battre n'importe quel adversaire. Je sais ce dont je suis capable, les choses se sont bien passées pour moi ces dernières semaines. Je suis content de mes buts et de mes passes décisives. Nous travaillons très dur à l'entraînement et cela est le résultat. Je sens la confiance de l'équipe, tout le monde se fait confiance », a réagi le héros du soir après la rencontre au micro de Prime Vidéo Allemagne.