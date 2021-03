Le Paris Saint-Germain a hérité d'un gros morceau ce vendredi, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions. Confrontés au Bayern Munich les 6 et 7 avril prochains, les Parisiens savent d'ores et déjà que leur double opposition face aux Bavarois sera des plus compliquées à gérer. Malgré cela, la volonté de bien figurer et de tout faire pour créer la surprise est de mise et les premières réactions vont dans ce sens.

Sur le site officiel du club, Marquinhos s'est réjoui d'avoir "un grand match à jouer" et sait que pour "aller loin dans cette compétition, il faudra battre n'importe quel adversaire". Après la défaite en finale de la dernière édition de la LdC face à ces mêmes Munichois, le capitaine parisien estime que c'est aux joueurs "de montrer qu'(ils sont) capables de passer cette étape".

Un regret pour Marquinhos

Le Brésilien regrette cependant "que les supporters soient absents. Au Parc avec eux, ça fait toujours la différence". Mais Marquinhos reste déterminé et veut mettre "tous les ingrédients" pour réussir, estimant qu'il "faudra aller là-bas (à Munich) pour faire un bon match et revenir ici (au Parc) pour valider la qualification".

Un seul objectif

Même son de cloche chez son entraîneur qui s'estime déjà "heureux d'être à ce niveau", avec "les huit meilleures équipes d'Europe". Un "honneur" pour lui. Face "aux meilleurs du continent", Pochettino se dit optimiste et confirme que "l'équipe sera compétitive, (...) avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales".