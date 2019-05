Barcelone, une deuxième claque qui va faire mal

Les mines déconfites en disent long. En s’imposant 3-0 lors de la demi-finale aller au Camp Nou face à Liverpool, le Barça n’imaginait pas vivre une nouvelle désillusion. Pas une deuxième année de suite. Avec le titre de champion en poche, le ticket pour la finale de la Coupe d’Espagne validé, c’est plutôt le triplé qui trottait dans toutes les têtes. Il a volé en éclats lors d’une soirée mémorable à Anfield avec une défaite historique (0-4) et un 4e but signé Origi après une feinte d’Alexander Arnold qui passera en boucle pendant de longues années encore.

La saison dernière, en quart de finale, la Roma avait déjà remonté le Barça pour effacer d’un 3-0 le revers 1-4 subi au Camp Nou. "Le plus douloureux c’est que ça se répète, c’est arrivé la saison dernière. Ils ont été forts, ils ont très bien joué, il faut les féliciter. Je ne sais pas quoi dire, ça fait mal, pour nous et nos fans car c’est la deuxième année qu’une telle situation nous échappe", a plaidé un Ernesto Valverde livide en conférence de presse. Ce n’est pas la finale de la Coupe d’Espagne qui va panser toutes les plaies, c’est une évidence.

After games, 12 goals and 3 assists, Leo Messi's Road to Madrid has come to an end... pic.twitter.com/yFBw5PIPoM