Barcelone : Quand De Jong fait son autocritique

On l'avait quitté en pleine communion avec les supporters de l'Ajax venus célébrer son départ pour Barcelone, brandissant une écharpe de son futur ex-club et lancer, comme un kapo, les chants à la gloire des Amstellodamois. Lui, le gamin du petit village d'Arkel devenu à 22 ans, taulier d'une incroyable équipe batave dont le parcours en Ligue des Champions en 2019, nous avait tant fait vibrer. L'histoire de cette jeunesse dorée dont De Jong en était la figure de proue, s'était terminée cruellement en demi-finale face à Tottenham après un scénario fou. Transféré au début de l'été dernier en Catalogne, Frenkie De Jong a fait le dur choix de s'imposer là où les places sont d'ordinaire, indéboulonnables. Un an après, au regard d'une saison en demi-teinte côté barcelonais et à vingt-quatre heures d'un rendez-vous important en Ligue des Champions, De Jong fait les comptes. Au détour d'une interview accordée à Sport le jeune Néérlandais évoque son épanouissement et son "goût pour la vie aussi, pour le staff."

"J'aurais pu faire beaucoup mieux"

Apparu quarante fois avec l'équipe catalane, celui qui postule samedi soir pour une place de titulaire dans le onze de départ de Quique Setién, est lucide sur ses performances.concède le Barcelonais.Amputé de ses anciens compères De Ligt, Ziyech ou van de Beek, le numéro 21 a dû aussi composer avec l'instabilité ambiante à la tête du FC Barcelone entre Ernesto Valverde et Quique Setién.termine le Batave auteur de deux buts et quatre passes décisives cette saison. Opposés à Naples ce samedi soir et après un nul au match aller (1-1), De Jong et compagnie vont devoir hausser leur niveau de jeu s'ils ne veulent pas gâcher une saison déjà bien entamée.