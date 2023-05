Barcelone : le Barça réfléchirait à aller jouer en ... Asie en cas d'exclusion de la C1 !

C'est une idée des plus folles mais qui pourrait bien devenir réalité d'ici quelques mois. Tandis que le FC Barcelone est menacé d'exclusion en Ligue des Champions par l'UEFA, le club catalan pourrait bien aller jouer en Asie la saison prochaine. Pour rappel, le Barça est sous la menace d’une sanction de l’UEFA en raison du scandale Negreira et les médias catalans assurent ce mardi que le club blaugrana réfléchirait à jouer des tournois en dehors du Vieux Continent. C'est dans ce but que l'Asie serait ciblé, avec plusieurs championnats possibles. Mais le Barça a d'autres idées également.

Intégrer un autre championnat européen ?

Le club catalan pourrait décider d'intégrer un autre championnat européen, ce qui est également une idée aux yeux des dirigeants catalans, comme le relaie la télévision catalane TV3. Mais actuellement, les dirigeants barcelonais seraient en train de sonder la possibilité de jouer des matchs amicaux et participer à des tournois en tant que club invité en dehors des frontières européennes afin de compenser le manque à gagner d’une absence de la Ligue des champions. Et les championnats asiatiques seraient donc ciblés. Pour rappel, Barcelone est visé par une enquête dans l'affaire Negreira, avec des poursuites engagées contre le club suite au fait que ce dernier a versé plus de sept millions d’euros à Enriquez Negreira, quand ce dernier occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA). L'UEFA suit de très près le déroulement des poursuites engagées.