Barça: Une première depuis sept ans !

Nouvelle déconvenue pour le Barça. Quatre jours après la claque revue à Levante (3-1), les Blaugrana espéraient profiter de la visite du Slavia Prague pour renouer avec la victoire mais n’ont pu faire mieux qu’un triste match nul (0-0).

Plus encore que le partage de points, c’est bien l’incapacité des Barcelonais à marquer le moindre but qui est le plus frappant puisque le club catalan n’avait plus connu une telle situation depuis décembre 2012 et un 0-0 face à Benfica lors de la dernière journée de la phase de poules.