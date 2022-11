Le FC Barcelone de Xavi est visé ces dernières semaines pour la relative fragilité de sa défense. Et la performance de mardi soir en Ligue des champions semble confirmer la tendance. Le club espagnol, indiquent les statisticiens d'Opta, a battu un record face à Viktoria Plzen.



Les Catalans ont subi 22 tirs par la formation tchèque (aucun point en six journées), du jamais vu cette saison pour les Blaugranas, toutes compétitions confondues. Il faut remonter à août 2020, le Bayern Munich, pour voir un adversaire de C1 frapper le plus au but contre le Barça (26).



Ce qui n'a pas empêché le FC Barcelone de s'imposer 4-2 sur la pelouse de la Doosan Arena avec notamment un doublé de Ferran Torres. Lewandowski, Dembélé et consorts poursuivront l'aventure européenne en Ligue Europa.