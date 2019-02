Barça : Suarez, un 16e match sans marquer

L'Olympique Lyonnais a réussi à tenir en échec le FC Barcelone, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions (0-0). Une performance de taille pour des Gones totalement en course pour la qualification. Au sein du club blaugrana, une statistique revient avec insistance. Elle concerne Luis Suarez qui n'a plus marqué loin du Camp Nou sur la scène européenne depuis 16 matches désormais. L'attaquant uruguayen traîne ce boulet depuis septembre 2015. "Cela ne m'inquiète pas, ce serait le cas s'il ne se procurait pas d'occasion et c'est ce que je demande à un attaquant. S'il n'a pas d'opportunité, il en créé pour les autres et il fait peur aux adversaires", a répondu Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça pour le Mundo Deportivo.