❗ BREAKING NEWS | MEDICAL ANNOUNCEMENT

@SergiRoberto10 has injured an adductor muscle in his right thigh

🔗Full story: https://t.co/A6yuxDXc8D pic.twitter.com/QKHkLd8XMn



— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2020

Un Barça affaibli contre Naples

Tout comme le Real Madrid, privé d’Eden Hazard, le FC Barcelone vient d’enregistrer une défection en vue du Clasico de la semaine prochaine.Il sera à l’arrêt entre trois et quatre semaines et manquera donc le choc contre le rival merengue (1e mars), mais aussi l’opposition face à Naples en Ligue des Champions (mardi prochain).Pour les Barcelonais, l’absence de Sergi Roberto s’ajoute à celles de Jordi Alba, de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Des forfaits importants et que Quique Sétien va devoir compenser au mieux.Il en retranchera deux au dernier moment avant le départ pour l’Italie. Martin Braithwaite, qui n’est pourtant pas éligible pour disputer la Ligue des Champions, a aussi été convoqué. Le Danois a certainement été choisi pour faire le nombre lors des oppositions à l’entrainement.