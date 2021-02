Le PSG a frappé très fort mardi dernier en Ligue des Champions en atomisant le Barça sur sa pelouse (4-1). Une vraie démonstration de force que les Franciliens ont célébrée comme il se doit, mais non sans rappeler qu’il restait un match retour à jouer au Parc des Princes. Le scénario d’il y a quatre ans, avec ce fiasco subi au Nou Camp lors de la seconde manche, les invite à la prudence.

Pochettino tempère les ardeurs

Les Parisiens ont donc gardé les pieds sur terre et pour ceux qui étaient tentés d’enterrer trop vite le Barça, Mauricio Pochettino s’est attelé à rappeler quelques fondamentaux de ce jeu. Immédiatement après la fin du match en Catalogne, le coach argentin a appelé ses troupes à « ne pas fêter plus que cela » ce succès, si l’on en croit ce que rapporte L’Equipe.

Avec l’expérience qui est la sienne, « Poch » a aussi insisté que « rien n’était encore gagné », ajoutant que « le match le plus important c’est le suivant (dimanche contre Monaco en Ligue 1) et qu’il y avait le retour à Barcelone ». Enfin, l’ex-manager des Spurs a indiqué qu’il fallait « respecter le football et le football c’est le Barça aussi ». De sages propres et que ses troupes n’ont certainement pas manqué d’intégrer dans leur esprit. Le 10 mars prochain, Mbappé et ses partenaires se présenteront sur la pelouse avec la ferme intention d’enfoncer le clou et finir leur travail.