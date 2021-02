Barça-PSG : Les compositions des équipes

Piqué titulaire, Kean aussi

C'est enfin le grand soir. Ce mardi, sur la pelouse du Camp Nou, le Paris Saint-Germain affronte le FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Bien sûr, des absences sont à signaler. Du côté du club francilien, Di Maria et Neymar ne vont pas jouer, au même titre que Juan Bernat. Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça, devra lui composer sans Ronald Araujo, Ansu Fati, Sergi Roberto ou Coutinho.Mauricio Pochettino, le technicien argentin du PSG, a plutôt opté pour un onze classique étant donné les forces en présence. Il comptera sur un trio Kean, Mbappé et Icardi devant. Derrière eux, les joueurs cités seront soutenus par Marco Verratti.Le FC Barcelone pourra s'appuyer sur le retour de Gerard Piqué en défense centrale. Blessé le 21 novembre dernier d'une entorse au genou droit contre l'Atlético Madrid, le joueur, garant de la stabilité défensive du Barça, n'a plus joué depuis et pourrait connaître quelques peines à contenir la vitesse de Kylian Mbappé pour son retour en tant que titulaire. Clément Lenglet formera la charnière centrale aux côtés de Piqué. Sur le plan offensif, Lionel Messi, lui, sera accompagné par Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.ter Stegen - Dest, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Pedri, De Jong - Griezmann, Messi, Dembélé.Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Kean, Verratti, Mbappé - Icardi.