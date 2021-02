Barça-PSG : Attendu, Mbappé n'a pas déçu

le troisième joueur à réussir un triplé en Ligue des Champions contre Barcelone, après Faustino Asprilla pour Newcastle et Andriy Shevchenko pour Dynamo Kiev (tous deux en 1997). Ainsi, il a marqué 3 buts sur 4 tirs cadrés durant la rencontre, parvenant également à créer 4 occasions pour son équipe.



3 - Kylian Mbappe is only the third player to score a UEFA Champions League hat-trick against Barcelona, after Faustino Asprilla for Newcastle and Andriy Shevchenko for Dynamo Kyiv (both in 1997). Magic. pic.twitter.com/eojfMDK7Cl