Barça-PSG : Alba soulagé par l'absence de Neymar

À la veille du choc entre le Barça et le PSG, mardi soir au Camp Nou pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions (21 heures), Jordi Alba s'est montré franc. Pour lui, les absences combinées de Neymar et Angel Di Maria dans le onze parisien constituent des bonnes nouvelles. Blessé face à Caen en Coupe de France (0-1), d'une lésion du long adducteur gauche, le premier devrait manquer environ quatre semaines de compétition. Quant à Di Maria, victime d'une lésion du droit fémoral de la cuisse droite contractée contre l'OM (0-2), lui aussi manquera l'affiche au Camp Nou.

"Ney, c'est une perte important pour eux"



Jordi Alba, présent en conférence, a parlé de ces absences dans le groupe dirigé par Mauricio Pochettino. " Je ne vais pas vous mentir. Personnellement, il est préférable que des joueurs comme Ney ne jouent pas pour l'équipe adverse, c'est une perte importante pour eux comme Di Maria, qui apporte beaucoup en défense et en attaque. Le PSG a des acteurs importants et je suis sûr que les joueurs qui viendront les remplacer seront du même niveau. Ce sera un match serré qui se jouera sur de petits détails. Nous avons également des acteurs importants qui manquent à l'appel, mais les joueurs qui arrivent sont très bons", a jugé le latéral du FC Barcelone.

🔊 @JordiAlba : "Tant mieux si Neymar et Di Maria ne jouent pas car ce sont de grands joueurs. Mais il y en a d'autres au PSG qui sont d'un niveau semblable. Le match se jouera sur des détails. On a aussi des blessés mais ceux qui les remplacent le font bien." #BarçaPSG pic.twitter.com/YljltgT6w1

En 2017, après le départ de Neymar vers le PSG, Alba avait exprimé son sentiment sur le fait de ne plus évoluer avec le brésilien devant lui au Camp Nou. "À cause des circonstances ou de ses sentiments, il a décidé de partir. Il y a des joueurs qui ne sont plus là mais d'autres joueurs peuvent parfaitement faire un bon travail et sont restés. Je suis ravi de notre modèle. Sans Neymar, j'ai plus d'espaces à dévorer et pour moi, honnêtement, c'est beaucoup mieux", avait glissé Alba, dans un entretien accordé à Sport.