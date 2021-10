Barça : Lenglet titulaire ce mercredi ?

[CONVOCATION 📝] #BarçaDynamo, mercredi à 18h45 au Camp Nou - 3ème journée de la phase de groupes de la @ChampionsLeague ! pic.twitter.com/ShwJpobRpr

— FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 19, 2021

Le réveil des attaquants barcelonais

Giflé à deux reprises en Ligue des champions, contre le Bayern Munich (0-3) et chez le Benfica Lisbonne (3-0), le Barça n'a plus le droit à l'erreur si il veut s'extirper de la phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions européennes.. Pour ne rien arranger, les Blaugranas seront en outre privés pour ce déplacement de l'international espagnol Pedri, de Martin Braithwaite et d'Ousmane Dembélé, tous trois blessés. Quant au défenseur Eric Garcia, suspendu, il manquera également à l'appel.Une bonne nouvelle pour Clément Lenglet ? Probablement. Décimé dans le secteur défensif, Ronald Koeman déplore en outre le forfait du défenseur uruguayen Ronald Araujo. Hautement fragilisé par sa série négative précédant la trêve internationale, l'entraîneur néerlandais du Barça ne prendra certainement pas le risque de titulariser l'inexpérimenté Oscar Mingueza en défense centrale pour épauler le taulier Gerard Piqué. Le jeune Barcelonais est d'ailleurs entré en cours de jeu ce dimanche en Liga contre Valence au poste de latéral droit, en lieu et place de Sergi Roberto., lui qui n'a jamais réellement réussi à séduire Ronald Koeman.A la veille de ce match de Coupe d'Europe de la plus haute importance,. Deux retours de blessure pleins de promesses pour l'avenir. Le premier cité a disputé ses premières minutes sous la tunique barcelonaise ce dimanche lors du succès contre Valence (3-1). Quant au jeune attaquant de 18 ans, il a ouvert le score ce dimanche, signant sa 2eme réalisation en trois apparitions en championnat. Ces deux retours combinés au retour en grâce de Coutinho, buteur également ce dimanche, et à la verve de Memphis Depay très en forme depuis le début de saison, le Barça peut nourrir de sérieux espoirs de qualification en Ligue des champions.