Barça: Griezmann apporte son soutien à Dembélé

Ousmane Dembélé, qui accumule les pépins physiques au FC Barcelone, peut notamment compter sur le soutien d’Antoine Griezmann. "Il faut que l’on soit à ses côtés. Il s’entraîne toujours bien et arrive plus tôt à l’entraînement pour se renforcer physiquement. Il prend vraiment soin de lui mais quand vous enchaînez les blessures, c’est difficile d’en sortir, explique l’attaquant français, alors que le Barça reçoit l'Inter Milan mercredi soir lors de la 2e journée de Ligue des champions. Il a tout mon soutien, celui de l’entraîneur (Ernesto Valverde) et de ses coéquipiers également. Nous sommes là pour l’aider à se sentir bien."