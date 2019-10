Barça: Firpo forfait face à l'Inter

Bien que souffrant de la jambe droite, Junior Firpo faisait pourtant partie de la liste des joueurs convoqués par Ernesto Valverde pour affronter l'Inter Milan ce mercredi (21h), pour la deuxième journée de la Ligue des champions. Malheureusement pour le jeune joueur, l'échographie a révélé une petite fracture du biceps fémoral de la jambe droite. Il a donc été contraint de déclarer forfait.

La durée de l'absence de Firpo est estimée entre deux et trois semaines. C'est en tout cas un nouveau coup dur, et un joueur de plus à l'infirmerie, pour un Barça déjà privé de Lionel Messi, Jordi Alba ou encore Ousmane Dembélé, eux aussi blessés.