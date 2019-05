Barça-Busquet: "On va mettre du temps à l'oublier"

Le Barça a subi un coup d'arrêt majeur en se faisant éparpiller 4-0 mardi en demi-finale retour de la Ligue des champions. Une élimination après un succès à l'aller 3-0 qui va faire mal aux têtes pendant un long moment... "C’est une nuit très difficile, ce n’est pas le moment de critiquer quiconque. (...) On va mettre du temps à l’oublier comme ça a mis du temps pour la Roma. Le football donne des opportunités, on ne peut pas assurer que ça ne se reproduira pas. Dans le football tout peut arriver, nous avons connu les deux situations avec une grande remontée et ces deux dernières saisons, c’est l’inverse…", a reconnu Sergio Busquets qui tentait de positiver avec la perspective de la finale de la Coupe d'Espagne à venir et le titre de champion.