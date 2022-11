Ballon d'Or : Une fresque géante en l'honneur de Benzema à Bron

Honoré comme il se doit. Sacré Ballon d'Or 2022 le 17 octobre dernier,. En préparation depuis plusieurs semaines, l’œuvre s’étend sur toute la longueur de la façade d’un immeuble de 11 étages et a été réalisée par les artistes du collectif Art’Up. Son inauguration est prévue dans l’après-midi de ce vendredi, avant le match de Ligue 1 Lyon - Nice prévu à 21 heures sur la pelouse du Groupama Stadium."KB9" y est dessiné en grand avec le maillot du Real Madrid le doigt levé vers le ciel. Plus en retrait on observe le numéro 9 mais sous le maillot de son ancien club, l’OL donc. Le tout est magnifié par une inscription en blanc et en dorée,, tandis qu'une image de Karim Benzema enfant est aussi présente, dans une dimension moindre. L'ancien attaquant de l'OL entre 2005 et 2009 présentera pour rappel son Ballon d'Or devant les fans de l'OL, lors de la rencontre d'ouverture de la 15eme journée de Ligue 1 face à Nice. Sur Instagram, Benzema a posté une vidéo en story avec le message "La famille", et le numéro de département de la ville de Lyon (69).Forfait lors du dernier match du Real Madrid face à Cadix jeudi (2-1) en raison d'une blessure à la cuisse gauche, Benzema sera lui attendu avec les Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). C'est le 22 que l'équipe de France entamera la compétition avec une opposition face à l'Australie.