Ballon d'Or : Messi dévoile son favori pour le titre

Messi postuló a Benzema para el Balón de Oro 🎖️

La Pulga destacó al delantero francés tras la consagración de Real Madrid en la Champions. | ENTREVISTA EXCLUSIVA con @TyCSports 👇https://t.co/avOaRO58da



— TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

Lionel Messi n'a pas de doute sur l’identité de son successeur au Ballon d'Or. Sacré le 29 novembre dernier, le septutple vainqueur de la prestigieuse récompense individuelle s'est confié ce lundi, avant les matchs de l'Argentine, et notamment la " Finalissima" entre sa sélection et l'Italie, prévue mercredi sur la pelouse de Wembley (20h45). Alors que la 66ème édition du Ballon d'Or se déroulera au théâtre du Châtelet, à Paris, le 17 octobre prochain,Sondé au micro de TyC Sports, l'attaquant du PSG et de l'Albiceleste a ainsi confié que Benzema était le grand favori afin de lui succéder au palmarès., a-t-il jugé. Meilleur buteur de Liga (27 buts) et de la Ligue des Champions (15 réalisations) cette saison, Benzema a lui assuré au micro de Canal + qu'il ne pouvait "pas faire mieux" en club dans l'optique de triompher lors du Ballon d'Or qu'il a "forcément" dans un coin de la tête.La saison de Messi au PSG a également été évoquée. Avouant avoir vécu "une année difficile", la Pulga a livré son ressenti sur son départ du Barça et le transfert au PSG.(son épouse, ndlr)., a dévoilé le natif de Rosario. Touché par le Covid-19 en janvier, il a également reconnu que l'élimination face au Real Madrid en 8ème de finales de la Ligue des Champions (1-0 ; 3-1) avait été difficile à encaisser. "Quand je me sentais un peu mieux, il y a eu le Real Madrid et ça nous a tués", a jugé Messi.Auteur de 6 buts en 26 matchs de Ligue 1, il a confié son espoir autour de l'exercice 2022-2023. "Je pense pouvoir inverser la tendance., je connais le club, je connais la ville, je suis un peu plus habitué au vestiaire, à mes partenaires et je sais que ça va être différent", a-t-il affirmé.