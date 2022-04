Vainqueur sur ses terres à Anfield contre Villarreal (2-0) en demi-finale aller de Ligue des Champions, ce mercredi, Liverpool a donc mis un pied en finale. Un jour après le choc Manchester City - Real Madrid qui a permis, malgré la défaite des Madrilènes à l'Etihad Stadium, à Karim Benzema de s'illustrer, c'était au tour de Sadio Mané d'en faire autant. Buteur à la 55e minute, le champion d'Afrique a ainsi renforcé son statut de favori au Ballon d'Or France Football. Et ce, aux côtés donc de KB9, mais aussi d'autres joueurs tels que Mohamed Salah et Kevin De Bruyne.



Sujet sur lequel son coach Jürgen Klopp a été sollicité par les journalistes en conférence de presse. Et il semblerait que pour le moment, le technicien allemand émette quelques réserves sur les chances de voir son poulain être sacré. En effet, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund considère qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Indiquant tout de même l'importance que revêt la Ligue des Champions dans l'obtention du Ballon d'Or.

"La saison n’est pas terminée"

« Sadio est un joueur exceptionnel. Je n’ai rien à avoir avec le Ballon d’Or et ce genre de choses. C’est un joueur de classe mondiale. Il a encore fait un très bon match pour nous ce soir. Mais je ne comprends pas comment vous pouvez me poser cette question, alors que la saison n’est pas terminée », a ainsi confié le manager des Reds. « Historiquement, il faut gagner quelque chose pour remporter le Ballon d’Or. Si tu n’es pas Messi ou Ronaldo, tu dois gagner probablement la Ligue des Champions, ce que nous n’avons pas encore fait. Donc donnez-nous quelques semaines et nous verrons. Sadio veut aider l’équipe et c’est ce que j’aime. », a-t-il conclu.