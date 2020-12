Avec Verratti, le PSG revit

Il y a les chiffres : 61% de victoires pour le PSG en Ligue des Champions lorsque Marco Verratti est sur le terrain, lors de ses 61 matchs qui font de lui le joueur le plus capé de l'histoire du club en C1, contre 43% de succès sans lui (en 21 rencontres). Et puis, il y a surtout l'impression visuelle : lors de son petit quart d'heure face à Leipzig, la différence de niveau avec ses coéquipiers a été frappante. Le milieu de terrain italien a encore été le baromètre de l'équipe, la tirant considérablement vers le haut à un moment pourtant asphyxiant.



"Il change tout." Thomas Tuchel



Thomas Tuchel ne peut qu'acquiescer : "Il change tout. Il a eu une grande importance dans ce match alors qu'il n'a même pas joué quinze minutes... Je sus content qu'il n'ait pas eu de contrecoup dû à son retour, il amène énormément de qualités." Plus généralement, le message du coach parisien a toujours été plus qu'élogieux envers son métronome : "C'est un joueur incroyable, on ne peut que l'aimer. Il est tout le temps là, son état d'esprit ne change jamais. Il a toujours le sourire, il donne toujours tout. C'est un leader avec une grande mentalité."



Et l'intéressé, de passage en conférence de presse à la veille du déplacement si important à Old Trafford, donne le ton à l'oral comme sur le terrain : "On a toujours la pression en Ligue des Champions, on donnera tout ce qu'on a. Il n'y a pas l'excuse de trop jouer ou d'avoir trop d'absents... Il faut être parfait face à une grande équipe, chacun à son poste. Il n'y a que comme ça qu'on gagnera. On sait ce qu'on peut donner, on sait qu'on peut faire mieux et on veut encore aller loin. La clé, c'est de contrôler le jeu, d'être à 150%, de montrer de la personnalité avec le ballon, de ne pas avoir peur." Tout l'inverse de la semaine dernière, en somme.

15 944 & 14 485 - Marco Verratti a tenté (15 944) et réussi (14 485) plus de passes que tout autre joueur de Ligue 1 au cours de la décennie écoulée. Distributeur. #Opta2010s pic.twitter.com/SjPuKTtyTt

— OptaJean (@OptaJean) December 31, 2019

Verratti : "Une finale !" :