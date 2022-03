Avant le Real, Mbappé s’exprime (enfin) sur son meilleur poste

Depuis qu’il a débuté chez les pros, Kylian Mbappé a évolué quasiment à tous les postes en attaque. Au PSG, il est notamment souvent utilisé sur le côté ou dans l’axe, et il lui est même déjà arrivé à se produire comme deuxième attaquant ou comme un milieu offensif axial. Mais vers quelle position va sa préférence.

Participant à un reportage pour la chaine anglaise de BT Sport, et dont Rio Ferdinand était l’animateur, l’international français s’est exprimé sur le sujet. « Ma meilleure position ? C’est là où je suis connecté au jeu, a-t-il commencé par répondre. Bien connecté avec mon équipe aussi. Parce que l’entraineur me donne de la liberté sur le terrain. Je débute dans une position précise, mais je peux toujours me déplacer ».

"Thierry Henry, Ronaldo Nazário... This is the type of complete player I want to be.

"I work every day to be as good as them, but it's difficult."@KMbappe is a fascinating listen! ✨

He and @rioferdy5 talk tactics, inspirations, Messi, Neymar and more.#BetweenTheLines (2/3) pic.twitter.com/MWtVhbQCMW

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 9, 2022