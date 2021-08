Aurélien Tchouaméni, un avenir immédiat chez les Bleus ?

Après le Sparta Prague, Monaco a rendez-vous avec le Chaktar Donetsk. Tombeurs des Tchèques au troisième tour de qualification pour la Ligue des champions, les Monégasques affrontent les Ukrainiens ce mardi soir en barrage, dernière étape pour pouvoir intégrer la C1. Sauf surprise ou blessure de dernière minute, Aurélien Tchouaméni devrait une nouvelle fois être titulaire. A 21 ans, le milieu défensif / relayeur est déjà une pièce maîtresse du système de Niko Kovač. La saison dernière, l’entraîneur croate l’a utilisé au cours de 36 des 38 journées de Ligue 1, et lors des 6 matchs de coupe de France joués par l’ASM.

Monaco, à une marche de la Ligue des Champions !



Formé aux Girondins de Bordeaux, le jeune homme y a fait ses débuts en L1 à 18 ans. Après une saison et demie où il a poursuivi sa progression en profitant de la rotation pour grappiller du temps de jeu, il a rejoint le Rocher fin janvier 2020. Choix judicieux. L’an passé, le natif de Rouen a explosé en devenant une référence du championnat à son poste. A tel point que certains observateurs ont même évoqué son nom au moment de jouer les sélectionneurs en amont du dernier championnat d’Europe. Trois mois plus tard, il fait toujours parler.

Il manque encore de matchs en C1

Après l’élimination de la France contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro, Didier Deschamps pourrait faire appel à quelques nouvelles têtes lors du prochain rassemblement. Entre le 1er et le 7 septembre, les Bleus jouent trois rencontres des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, contre la Bosnie-Herzégovine, l’Ukraine et la Finlande. Avec, déjà, la présence de Tchouaméni dans le groupe ?

Ça semble un peu tôt. Bien qu’impressionnant sur les pelouses de l’Hexagone, il manque encore d’expérience à un niveau d'intensité supérieur. Pour le moment, l’international espoir n’a joué aucune joute de C1.

Et à son poste, la concurrence est rude chez les Bleus. Outre les indéboulonnables Pogba et Kanté, “DD” peut compter sur Rabiot, Tolisso ou encore Sissoko. Bien que souvent contesté par l’opinion publique, ce dernier est très apprécié par Deschamps pour sa polyvalence. Complet, il peut évoluer en tant que milieu défensif, relayeur, milieu offensif droit et piston droit dans un 3-5-2. Si l’un de ces hommes n’étaient pas convoqués, Ndombele et Camavinga, déjà sélectionnés, partent avec une longueur d’avance sur Tchouaméni. Mais en cas de qualification pour la Champions League et de prestations convaincantes dans cette compétition, il pourrait très vite prendre du galon.