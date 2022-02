L'Atlético de Madrid accueille Manchester United à Madrid le 23 février dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, au stade Wanda Metropolitano. L'équipe de Diego Simeone a retrouvé le chemin de la victoire en Liga le week-end dernier, avec un succès 3-0 sur le terrain d'Osasuna, mais le technicien argentin a quelques soucis avant d'affronter United.

Koke douteux face aux Red Devils

Felipe Monteiro et Yannick Carrasco sont suspendus, Matheus Cunha et Daniel Wass sont blessés et Thomas Lemar pourrait être absent. Carrasco et Monteiro ont joué contre Osasuna et Koke a joué 90 minutes à Pampelune. Cependant, selon les rapports de Marca, l'international espagnol n'a pas participé au dernier entraînement, en raison d'un problème musculaire, et il est confronté à une course pour être prêt à temps pour jouer contre les géants de la Premier League.