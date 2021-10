Atlético : Marcos Llorente, né à Anfield

Près de 600 jours après s’être révélé aux yeux du monde en inscrivant un doublé et en délivrant une passe décisive à Anfield en prolongation de l’haletant huitième de finale de Ligue des champions entre Liverpool et son équipe de l’Atlético, Marcos Llorente retrouve les Reds mardi soir à Madrid, lors de la troisième journée de la phase de poules de la prestigieuse compétition continentale. Un match forcément particulier pour celui qui a appelé son chien… Anfield après son exploit, et cette soirée qu’il n’oubliera jamais.



"Je pense que c'est un match qui m'a marqué et qu’après, tout a changé pour moi au club, a-t-il ainsi déclaré dans un entretien accordé à la Cadena Ser. J'ai également eu l'opportunité de rejoindre l'équipe nationale et je pense donc que ça a été un tournant. C'est ma meilleure soirée en tant que footballeur. Les émotions de ce jour-là vont être difficiles à reproduire. Je les emporterai dans la tombe avec moi."

MU le voulait

Un match pour lequel il était incertain après avoir été touché musculairement contre Barcelone, ce qui l’a empêché de disputer le Final Four de la Ligue des nations avec l’Espagne. Mais il a repris l’entraînement et retrouvera bien les hommes de Jürgen Klopp au Wanda Metropolitano. Après avoir changé de dimension lors de cette mémorable soirée liverpuldienne, l’ancien du Real a totalement explosé la saison dernière, compilant 13 buts et 12 passes décisives.



Elément majeur du titre de champion conquis par les Colchoneros, il a prolongé en août son contrat jusqu’en 2027, alors qu’il était suivi par Manchester United et d’autres formations de Premier League. Mais il est moins en réussite cette saison, puisqu’il n’a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive. Il tire aussi beaucoup moins, notamment parce qu’il évolue majoritairement sur le côté droit et non plus dans le cœur du jeu, où Diego Simeone dispose désormais de plus de solutions. Une polyvalence qui affecte donc ses statistiques. Véritable couteau suisse, Llorente va-t-il vouloir se fixer, lui qui préfère l’axe, pour encore franchir un palier ?