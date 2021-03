Luis Suarez espérait pouvoir en finir avec sa longue série sans but à l'extérieur en Ligue des Champions, Mais El Pistolero n'a pas pu avoir d'impact contre Chelsea mercredi soir lors de la défaite des siens (0-2) et a été remplacé à la 59e minute par Angel Correa, ne cachant pas sa frustration au passage.

Suarez a toujours du mal en C1

Alors que l'Uruguayen sortait, il a affiché un sourire ironique qui n'est pas passé inaperçu. Suarez est passé juste devant son coach Diego Simeone, qui se concentrait sur le match, et s'est installé sur les marches de la tribune, où il s'est acharné à déchirer ses chaussettes et ses protège-tibias d'une manière qui laissait peu de doutes sur son agacement. Malgré sa grande campagne en Liga, Suarez n'a pas réussi à marquer en Ligue des Champions cette saison. L'ancien Barcelonais n'a plus marqué de but à l'extérieur en Ligue des Champions depuis septembre 2015. De quoi l'avoir mauvaise...

Simeone : "Nous devons apprendre et grandir"