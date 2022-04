Le technicien argentin était fier de son équipe en milieu de semaine, malgré la défaite 1-0 sur l'ensemble des deux matchs contre le Manchester City de Pep Guardiola. Cependant, il a fait quelques commentaires acerbes qui n'impliquaient pas Guardiola en particulier, mais peu de gens ont douté de leur destinataire. Après qu'on lui ait demandé s'il pouvait donner des conseils au Real Madrid sur la meilleure façon de battre City, Simeone a répondu qu'il n'oserait jamais le faire et a rapidement quitté la conférence de presse, comme le rapporte le Manchester Evening News.

Les vérités de Simeone

Ce samedi, la scène était beaucoup moins tendue, Simeone s'occupant de ses devoirs d'avant-match avant le match de l'Atlético contre l'Espanyol programmé ce dimanche après-midi. A cet instant précis, il s'agissait de se recentrer sur Los Colchoneros. "Le plus grand défi que nous avons est de montrer ce que les joueurs ont montré lors du dernier match. Eux en tant que joueurs et nous en tant que staff technique avons montré que nous pouvions être compétitifs et le défi est de s'assurer que tout le monde est impliqué, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas."



Simeone a clairement indiqué qu'il était heureux de la performance de mercredi soir, quel que soit le résultat. "Un gros effort a été fait comme vous avez pu le voir, l'équipe sait qu'elle a fait un bon match qui n'a pas atteint l'objectif, mais nous sommes contents d'avoir tout donné et quand on donne tout, on peut travailler tranquillement. Je me sens très bien quand on montre notre meilleure version, nous n'avons pas été cliniques et le football c'est les conséquences du jeu, mais nous sommes contents parce que nous avons tout donné."