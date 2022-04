Selon le capitaine de l'Atético Madrid, Koke, pas grand-chose a séparé Manchester City de l'Atlético Madrid mercredi soir. Même les styles de football étaient similaires à la fin. La tension a pris le dessus sur les deux équipes, Stefan Savic et Phil Foden étant à l'origine d'une mêlée générale de bousculades et de poussées à la fin du match. Les insultes et la colère se sont poursuivies après le coup de sifflet final, et plusieurs joueurs ont fait part de leurs griefs dans le tunnel.



"Il ne manquait que le but"

S'adressant à Movistar après le match, Koke a souligné ce qu'il perçoit comme l'hypocrisie des médias footballistiques concernant la façon dont le football est joué. "Ceux qui opinent, c'est vous-mêmes. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre mot à dire sur ce qu'il s'est passé sur le terrain", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Il a ensuite accusé City de "se jeter par terre, de perdre du temps, voyons ce que les gens pensent aujourd'hui". En ce qui concerne le match en lui-même, Koke semblait satisfait des efforts de son équipe malgré la défaite. "À la fin, il nous manquait le but et il s'agit de marquer. Nous savions avant de commencer le match ce que nous allions faire, comment nous allions le travailler, et ça a toujours été parfait."

Felipe s'en prend à Foden et provoque une bagarre générale: