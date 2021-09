Le Portugais a connu des problèmes de blessure dans un passé récent, jouant même avec une blessure à la cheville pour le bien de l'équipe, mais il ne pense qu'aux prochains défis qui attendent le club. "Ce n'est jamais facile de jouer quand on ne se sent pas bien", a déclaré Felix avant le match de mercredi. "Mais je l'ai fait pour aider l'équipe. Maintenant, je vais bien, j'ai récupéré et je suis concentré sur Porto, qui est un match important pour nous. Ce sera un match très serré et nous ferons de notre mieux pour prendre les trois points. Je les connais bien, la façon dont ils jouent. Je suis prêt."

Porto, à ne pas sous-estimer



Felix estime que l'Atletico et Porto sont les meilleures équipes de leurs pays respectifs, mais pense que le match au stade Wanda Metropolitano pourrait voir les supporters faire la différence. "C'est important pour nous [d'avoir des fans de retour]", a déclaré Felix. "Nous sommes une équipe qui se nourrit de la passion de ses fans. Les avoir dans le stade, c'est génial. Je n'ai toujours pas joué devant eux à domicile cette saison et j'ai hâte de le faire".