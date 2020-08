Atlético Madrid : Cerezo prend la défense de Simeone après l'élimination

Diego Simeone est sous le feu des critiques depuis l'élimination de l'Atlético Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, jeudi soir face à Leipzig (2-1). L'entraîneur argentin n'avait pas eu de mal à avouer la supériorité de l'équipe dirigée par Julian Nagelssmann, au sortir du match.



"C'était difficile pour nous de gagner les duels et ils étaient plus rapides. Cela a été une longue année, avec ces 60 jours de congé. Ensuite, il y a eu une pression pour le retour en Ligue des champions. Nous avons eu une semaine de congé avant de reprendre l'entraînement. Nous n'avons pas pu jouer comme nous le voulions. J'ai aimé Leipzig. Ils avaient beaucoup de détermination, d'enthousiasme et de fraîcheur", avait notamment indiqué l'entraîneur au micro de Movistar.

Simeone, des choix critiqués

Le président de l'Atlético Madrid n'a pas apprécié les critiques contre le coach, notamment concernant le début sur le banc de João Félix, qui a su impulser un nouveau dynamisme à l'équipe et a marqué le but de l'égalisation sur un penalty provoqué par lui-même. "Beaucoup de gens l’ont critiqué hier soir. Celui qui fait les compositions d’équipe, c’est lui. Et celui qui discute de ses choix devrait acheter une équipe et faire ses compositions. Mais qu’il laisse faire Simeone", s'est emporté Enrique Cerezo devant les médias.



Avant de conclure, sur une synthèse de globale de l'exercice réalisé par les joueurs dirigés par Simeone, se montrant satisfait : "Je pense que nous avons fait une très bonne saison, nous sommes restés dans les trois premiers du championnat et nous avons été en quarts de finale de la Ligue des champions."