Les Rojiblancos se rendent au Portugal mardi soir pour affronter Porto à l'extérieur dans un match à gagner absolument. L'Atleti doit l'emporter et espérer que l'AC Milan ne batte pas Liverpool pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais ils ne seront pas aidés par un certain nombre de blessures.

Deux absences de poids pour l'Atlético

Non seulement Stefan Savic est absent pour les prochaines semaines suite à la blessure musculaire qu'il a contractée contre Majorque le week-end dernier, mais José Maria Gimenez a également manqué l'entraînement ce lundi. On s'attend à ce que Gimenez manque le choc contre Porto, ce qui obligerait Diego Simeone à ne compter que sur un seul défenseur central, Mario Hermoso étant le seul à être disponible. Felipe est suspendu pour ce match, ce qui signifie que le milieu défensif Geoffrey Kondogbia devra probablement revenir dans le cœur de la défense.