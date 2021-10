L'Atletico a un bilan impressionnant face à Liverpool, avec trois victoires sur ses quatre dernières confrontations avec le club d'Anfield. Et cela devrait servir de source de confiance pour les Madrilènes avant un match clé de la phase de groupe de la Ligue des Champions contre les hommes de Jurgen Klopp, mardi soir. L'Atletico est actuellement à deux points de Liverpool, et une victoire mardi soir pourrait être cruciale si les hommes de Diego Simeone veulent finir en tête du groupe.

"Ils sont dangereux"

Mais ils devront faire face à une équipe de Liverpool dangereuse et en pleine forme cette saison, qui a remporté huit de ses onze matches toutes compétitions confondues et qui est restée invaincue. Joao Felix est bien conscient du bilan impressionnant des Reds cette saison, et il a même pointé du doigt certains des joueurs les plus dangereux de Liverpool, mais il a prévenu que lui et ses coéquipiers de l'Atletico sont très bien préparés. "Nous attendons une équipe forte", a-t-il déclaré lors de sa présentation à la presse avant le match. "Tout le monde sait que c'est Liverpool. C'est une grande équipe, surtout en attaque, mais nous sommes préparés pour eux et nous ferons tout pour gagner. Mo Salah est dangereux, Sadio Mané est dangereux, Jota est dangereux. Liverpool a beaucoup de joueurs dangereux et ce sera un match difficile."