Atlético de Madrid : Simeone évoque le "monstre" Ronaldo

Les routes de Diego Simeone et Cristiano Ronaldo vont encore se croiser, mercredi soir au Wanda Metropolitano à l'occasion du 8ème de finale aller de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester United (21 heures). Pas forcément une bonne nouvelle pour le premier qui a vu le second marquer de nombreux buts contre son équipe (25 en 31 rencontres, ndlr). L'accomplissement le plus marquant du quintuple Ballon d'Or est probablement le triplé qu'il a inscrit sous le maillot de la Juventus Turin face à l'Atlético en 8ème de finale retour de la Ligue des Champions 2019 alors que les Colchoneros s'étaient imposés sur le score de 2-0 à l'aller et se voyaient déjà en quarts de finales avant même le retour.

"Il nous a fait beaucoup de mal", reconnaît Simeone

Ce mardi, avant de recroiser Cristiano Ronaldo, qui portera le maillot des Red Devils, Simeone n'a pas caché sa crainte devant l'attaquant en conférence de presse. "C'est un monstre, un footballeur extraordinaire et il a été décisif partout où il a été. De toute évidence, il nous a fait beaucoup de mal chaque fois qu'il a joué contre nous. Il a une équipe qui l'accompagne, qui est très bonne, United est un club historique du football mondial", a glissé le coach de l'Atlético de Madrid dans des propos rapportés par AS. Ronaldo a affronté l'Atletico plus que tout autre adversaire dans sa longue carrière, et alors qu'il a inscrit 6 buts en 5 matchs dans cette édition 2021-2022 de la C1, il ne devrait pas se faire prier de rappeler quelques souvenirs à Simeone, mercredi soir.



Pour la première fois depuis son arrivée en 2011, Simeone est contesté à l'Atlético selon la presse espagnole et pourrait même être licencié au terme de la saison en fonction des résultats (Cadena Ser). 5ème de Liga, l'Atlético comptera, tout de même, sur les présences d'Antoine Griezmann et Thomas Lemar, sans oublier Luis Suarez, afin de défier les Red Devils. Koke, qui souffre d'une lésion musculaire à une cuisse contractée après la victoire face à Osasuna ce week-end (0-3), est lui forfait.