L'Atlético de Madrid a affronté le Milan au Wanda Metropolitano mercredi soir dans un match crucial de la Ligue des Champions, mais s'est incliné 1-0. Ce résultat signifie que l'Atletico aborde la dernière journée du groupe B à la dernière place du classement, à égalité de points avec le Milan, à un point de Porto et à onze points de Liverpool.

Les regrets de Simeone

Les hommes de Diego Simeone ont manqué de réussite cette saison. Ils sont quatrièmes en Liga, le titre qu'ils ont remporté la saison dernière. Malgré l'avantage du terrain, l'Atlético n'a pas réussi à faire plier ses visiteurs du nord de l'Italie et c'est le Milan qui a été le meilleur pendant une bonne partie de la rencontre. "C'était un match difficile, beaucoup de travail, avec beaucoup d'efforts de la part des deux équipes pour profiter des petits détails", a déclaré Simeone après le match, comme le rapporte Marca. "Le jeu nous a échappé".



"A partir du résultat, tout peut être vu comme un positif ou un négatif", a-t-il dit. "Il faut mieux voir le match, ni eux ni nous n'étions à l'aise, il y a eu peu d'occasions, c'était un match serré qui s'est joué à un détail près. Ce sont les moments que la Ligue des champions ne vous pardonne pas. Elle ne vous laisse passer que si vous le méritez. Nous allons essayer de prouver que c'est le cas [contre Porto] et de nous qualifier pour le prochain tour."