Atlético de Madrid : Les éloges de Simeone à Tuchel

"Tuchel fait bien jouer ses équipes"

"Chelsea a beaucoup changé avec ce grand entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. C'est une équipe puissante avec de grands joueurs et ils ont fait un bon investissement financier. Vu le niveau des trois gardiens qu'ils ont, cela montre le potentiel de l'équipe. Les attaquants pourraient jouer dans n'importe quelle équipe en Europe", a jugé le technicien de l'Atlético de Madrid.

Laissons la question pour quand nous jouerons à Londres, que nous jouerons loin de chez nous, demain nous jouerons à domicile et nous espérons que Luis pourra marquer. La présence de Luis suscite de la confiance dans l'équipe. Il est très fort dans son don lié au but", a commenté le natif de Buenos Aires.

Diego Simeone estime que l'Atlético de Madrid est en confiance. Ce n'est pas la défaite concédée face à Levante samedi en Liga (0-2) qui prouve le contraire, selon lui. Ce lundi, il a abordé différents thèmes en conférence de presse, à la veille du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, prévu à Bucarest (21 heures).Par ailleurs, il a évoqué le cas de Luis Suarez, auteur de 16 buts en 20 matchs de Liga, donc artificier le plus prolifique du championnat d'Espagne avec Lionel Messi. Toutefois, Suarez connaît des difficultés à l’extérieur depuis un certain moment en Ligue des Champions (avant de marquer face au Bayern en août dernier, son dernier but remontait au 16 septembre 2015 contre la Roma avec Barcelone, ndlr), mais Simeone ne s'est pas montré inquiet.