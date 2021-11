Déjà absent lors de la précédente rencontre européenne contre Liverpool, Antoine Griezmann va devoir aussi faire l’impasse sur le rendez-vous contre l’AC Milan, programmé la semaine prochaine pour le compte de la 5eme journée de Ligue des Champions. Le Mâconnais vient d’apprendre qu’il a écopé de deux matchs de suspension de la part de l’UEFA, et non d’un seul.

Griezmann va manquer à l’Atlético

Cette sanction parait très sévère. Pour rappel, l’international tricolore s’était fait expulser pour un pied trop haut sur Roberto Firmino. Le geste était certes dangereux mais involontaire. Les instances continentales ont donc eu un avis différent sur le sujet et l’ex-Blaugrana va donc devoir assister des tribunes à la sortie des Matelassiers face aux Rossoneri. Battus à deux reprises par les Reds, les hommes de Simeone ne sont pas encore certains d’atteindre les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Le faux-pas sera donc à évier la semaine prochaine.