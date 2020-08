L’Atalanta va devoir faire sans son portier numéro 1, mercredi prochain à l’occasion du quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Pierluigi Gollini s’est blessé au genou à l’occasion de l’ultime rendez-vous en Serie A (contre l’Inter) et à en croire Sky Sport Italia il souffre d’une rupture des ligaments croisés. Il sera out pendant plusieurs mois et ne pourra donc pas participer aux derniers matches de la saison de sa formation de Bergame.

Sportiello promu titulaire

Gollini était l’un des artisans de la très belle saison réalisée par la bande à Gasperini. En son absence, c’est Marco Sportiello qui devrait garder la cage de l’équipe.L’Atalanta et tous ses tifosi espèrent que cette défection ne leur sera pas préjudiciable contre les champions de France.