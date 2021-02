Atalanta - Gasperini : "Zidane a l'ADN du foot en lui"

À



"Heureusement, Zidane sera sur le banc demain"

Ils ont tellement l'habitude de jouer dans cette compétition et ils sont très dangereux même sans certains joueurs. Pour Atalanta, c’est une fierté de rencontrer un tel club ", a jugé Gasperini. Quart de finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions, éliminée par le PSG, l'Atalanta tentera donc de jouer crânement sa chance contre le Real, vainqueur à 13 reprises du tournoi.

L'actuel coach de l'Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini, a dirigé les équipes de jeunes de la Juventus Turin, de 1994 à 2003.cette occasion, il a pu voir à l’œuvre un certain Zinédine Zidane, qui a évolué sous le maillot de la Vieille Dame en tant que joueur de 1996 à 2001, laissant une impression nette aux yeux du coach italien. Avant de revoir Zidane mercredi soir, lors d'un huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid (21 heures), le natif de Grugliasco a dressé un portrait élogieux du Français."Je serais très inquiet si Zidane devait jouer demain, heureusement il sera sur le banc... Ce que j'ai vu Zidane faire, je l'ai vu de très peu d'autres joueurs dans le monde. Quand il jouait à la Juventus, j'avais la chance d'être l'entraîneur de la Primavera. Et souvent, quand notre entraînement était terminé, on allait voir celui de l'équipe première., s'est souvenu Gasperini, en conférence de presse.La mission du Real pourrait être complexe, tant le club merengue est amputé d'éléments de première catégorie - Benzema, Hazard, Ramos, Valverde, Carvajal ou encore Marcelo.