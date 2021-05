Après la victoire, Mount se venge de Kroos

Mason Mount, milieu de terrain de Chelsea, n’a pas digéré les déclarations d’avant-match de Toni Kroos. Le milieu allemand avait indiqué ne pas être impressionné par les individualités des Blues. Et après la qualification très convaincante des hommes de Thomas Tuchel pour la finale de Ligue des Champions aux dépens de ceux de Zidane mercredi soir, Mount a riposté.

"There's nothing like a Champions League Final. You can't replicate that."

Mason Mount on facing City next in the #UCL 🗣️ pic.twitter.com/06zyu86Wrx

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021