Antoine Griezmann (Barça) débute sur le banc face au Borussia Dortmund

Le Barça doit absolument l'emporter ce mardi soir face au Borussia Dortmund pour se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Les Catalans n'ont marqué que 4 buts en 4 matches de C1 jusqu'ici et la contribution offensive d'Antoiune Griezmann a été pointée du doigt par les médias catalans. Ernesto Valverde, le coach des Blaugrana, a décidé de le laisser sur le banc face aux Borussen. C'est Ousman Dembélé qui a la confiance du tacticien dans le trident offensif du Barça en compagnie de Suarez et de Messi.



« On essaie de l'aider, lors des entraînements et aussi pendant les matchs, en lui donnant des conseils qui pourraient l'aider. C'est un grand joueur et il est en train de le prouver », avait pourtant estimé son entraîneur en conférence de presse mardi. Absent face à Leganes (2-1, Clément Lenglet était dans le groupe du Barça pour affronter Dortmund et le défenseur français est aligné en défense. Son compatriote Samuel Umtiti, totalement remis de sa blessure au genou, est également titulaire.