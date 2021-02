Le latéral espagnol Angelino se distingue depuis un an sous le maillot du RB Leipzig. Au sein de l’équipe allemande il a obtenu ce qu’il n’avait pas pu avoir dans son ancien club de Manchester City, à savoir du temps de jeu. Recruté à l’été 2019 par les Eastlands et contre un montant de 12M€, il a été complètement ignoré par son compatriote Pep Guardiola.

Angelino rancunier envers Guardiola

Angelino n’a eu droit qu’à six apparitions avec le géant anglais. Ce fut donc une expérience compliquée pour lui et il avoue en vouloir à son ancien manager. « Pep m'a tué et aussi ma confiance en moi, a-t-il déclaré aux journalistes. Après mon transfert à City, il m'avait déjà jugé sur deux matchs de pré-saison et ne m'a pas donné à nouveau une vraie opportunité. J'étais donc heureux d'avoir rejoint Leipzig et de faire maintenant partie intégrante de ce club."

L’international espoir espagnol, qui a aussi évolué chez les jeunes à City, apprécie beaucoup plus de travailler sous les ordres de Julien Nagelsmann. Il loue les qualités de ce jeune technicien, à la fois comme coach et aussi comme personne. « Il m'a fait confiance et m'a laissé jouer alors que l’autre ne l’a pas fait. À Leipzig, j'ai ressenti de la confiance dès le premier jour. Le club et l'entraîneur m'ont vraiment boosté. Je suis maintenant heureux de pouvoir jouer régulièrement à Leipzig."

Angelino a déjà disputé 31 matchs cette saison avec Leipzig, signant au passage huit buts offrant 11 passes décisives. Il a aidé son équipe à se hisser au deuxième rang de la Bundesliga et à atteindre les tours avancés de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne.