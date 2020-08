Angel Di Maria, un retour marquant !

Pour triompher de Leipzig, le PSG a pu compter sur un incroyable Angel Di Maria. Absent contre l'Atalanta Bergame, l'Argentin s'est distingué, héritant même du trophée de meilleur joueur pour son retour de suspension. Un moyen de faire passer la frustration d'un quart de finale de Ligue des Champions raté à cause d'une accumulation de cartons jaunes. « J'étais très triste de ne pas jouer contre Bergame. J'ai eu le soutien de mes coéquipiers et quand ils ont gagné, j'étais content d'avoir l'occasion de participer à la suite cette aventure » a-t-il avoué au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre.

Un retour, trois actions décisives



Pour fêter son retour, l'attaquant a été impliqué sur les trois buts parisiens. Une prestation XXL qui a porté le club de la capitale jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Avec sa superbe patte gauche, il a délivré deux merveilleuses passes décisives. Dès le début de match, il a trouvé la tête de Marquinhos sur un coup-franc excentré. En seconde période, il a profité d'un ballon qui trainait dans le couloir gauche pour centrer à destination de Juan Bernat. Sa vision du jeu et sa qualité de passe ont permis de casser les lignes allemandes. Comme s'il n'avait jamais été absent, il a dicté le rythme des offensives parisiennes, notamment sur ses nombreux centres dangereux.

Di Maria va pouvoir faire parler son expérience



Dans cette performance remarquée, le natif de Rosario s'est offert le luxe de marquer le but du break. Juste avant la pause, il a joué les renards de surface pour tromper Peter Gulacsi sur un centre dévié d'une talonnade par Neymar. A la conclusion de cette action de grande classe, Angel Di Maria en a aussi été l'instigateur avec un pressing sur le portier des Roten Bullen qui l'a poussé à la faute. En fin de match, il aurait pu s'offrir un doublé sur un coup-franc repoussé par le portier hongrois. Très juste et indispensable dans le jeu des champions de France, l'ancien du Real Madrid et de Manchester United a prouvé son importance dans le secteur offensif parisien.

Sa simple présence a permis de fluidifier le jeu et d'alimenter le duo Neymar-Mbappé en ballons. Si son talent a fait la différence dans cette demi-finale, son expérience de la Ligue des Champions sera plébiscitée pour la finale prévue ce dimanche à Lisbonne. Il fait partie des rares joueurs du PSG a avoir déjà soulevé la coupe aux grandes oreilles. Dans tous les domaines, le PSG peut compter sur un incroyable Angel Di Maria.