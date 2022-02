Identifié comme l'homme fort de Chelsea, N'Golo Kanté ne cesse de repousser ses limites. Ce mardi, contre Lille en huitième de finale aller de Ligue des Champions (2-0), le champion du monde français a encore été l'auteur d'une prestation de haute voltige, avec une activité impressionnante à la récupération du ballon et de belles inspirations dans son utilisation. C'est d'ailleurs sur l'une de ses projections que les Blues ont doublé la mise par Christian Pulisic en début de seconde période.

Anelka bluffé par Kanté

Appelé à commenter la copie rendue par le milieu de terrain à tout faire, Nicolas Anelka a distribué les compliments. Pour l'ancien attaquant, N'Golo Kanté est bien le facteur X de Chelsea. "Il a été énorme, comme d'habitude, s'est enthousiasmé Anelka sur RMC. Il fait la différence sur les passes, les décalages et aujourd'hui, il est même passeur. Il peut se créer des actions de buts et même marquer. Il sait tout faire. On a l'habitude de le voir comme ça et ce n'est pas une surprise", a conclu l'ex-international français.