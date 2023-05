Ancelotti rassurant pour un cadre du Real Madrid avant de défier City !

Le Real Madrid s’est offert un week-end tranquille. Les Merengue se sont imposés dans la douleur à Santiago-Bernabéu face à Getafe pour le compte de la 34ème journée de Liga. Distancé par le Barça en tête du championnat, Carlo Ancelotti avait décidé de laisser de nombreux cadres au repos, à quelques jours de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Antonio Rüdiger, excellent lors du match aller, était ainsi préservé.

Rüdiger «débutera le match»

Désormais, l’entraîneur italien va devoir trancher pour la composition de sa défense centrale. Eder Militao fera en effet son retour de suspension, alors que Rüdiger et Alaba ont assuré à l’aller. Interrogé en conférence de presse, Ancelotti a assuré que l’allemand démarrerait : « il était fatigué et je lui ai donné du repos pour qu'il soit frais mercredi. Je ne sais pas combien de minutes, mais il va jouer. Je vous en dis plus, il débutera le match. »